Opolskie zoo gotowe do wymiany "kopciuchów". Inwestycja zakończy się w 2023 roku

Czarne kłęby dymu wydobywające się z komina w opolskim zoo są w okresie grzewczym smutną normą. Bywają nawet dni, gdy jakość powietrza na wyspie Bolko jest najgorsza w całym mieście.

Sytuację poprawić ma kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania. Ogród ma być połączony z siecią gazową, ale jednocześnie będzie czerpał energię również z paneli fotowoltaicznych.

- Cieszymy się, że w końcu nasz opolski ogród zoologiczny, który jest turystyczną wizytówką całego województwa, otrzymał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Odwiedza go rocznie ponad 300 tys. osób, co tylko pokazuje, jakim cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i turystów – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, z czego ponad połowę stanowi unijne dofinansowanie.

- Czy to jest kwota wystarczająca, aby zrealizować ten projekt? Tego nie wiem. Jeśli popatrzymy na to, co dzieje się z innymi inwestycjami w mieście, rosnącą inflację, która podnosi ceny, to może się okazać, że trzeba będzie dołożyć brakującą kwotę – wyjaśnia prezydent Arkadiusz Wiśniewski.