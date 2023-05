Opolskim strażakom wręczono odznaczenia i awanse. Wojewódzkie obchody dnia strażaka w Opolu zgromadziły setki funkcjonariuszy i druhów

- Rok 2022 to ponad 608 tysięcy interwencji w skali kraju. To największa liczba zdarzeń notowanych w 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej. W naszym województwie strażacy interweniowali ponad 16 tysięcy razy, średnio wyjeżdżając 44 razy dziennie, co 30 minut. Dzięki olbrzymiemu poświęceniu i zaangażowaniu ocalono mienie na kwotę ponad 500 milionów złotych i to co jest najważniejsze, zdrowie i życie wielu osób - informował nadbryg. Krzysztof Kędryk, opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.