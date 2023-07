Opolszczyzna boryka się z poważnym niedoborem leków w aptekach. Pacjenci są zmuszeni do turystyki lekowej po całej Polsce

Niedobór leków paraliżuje system zdrowotny Opolszczyzny

W aptekach na Opolszczyźnie brakuje ważnych preparatów. Problem z dostępnością medykamentów mają między innymi cukrzycy, stosujące niektóre z insulin. Bardzo trudno dostępne są także szczepionki odczulające. W sumie pacjenci mogą mieć problem z zakupem ponad 200 lekarstw.

Przykładem takiego leku, którego kupno graniczy z cudem, jest Ozempic (lek nie ma żadnego bezpośredniego zamiennika). To lek na receptę stosowany przez diabetyków. Na Opolszczyźnie jedyną apteką, która go posiada (dane z 07.07.2023 godz. 14) jest apteka w Zawadzie. Dodatkowym problemem jest to, że jest to ostatnia sztuka tego leku. Gdy go zabraknie, pacjent z Opola będzie zmuszony jechać około 2 godziny do Wielunia w województwie łódzkim lub do Raciborza w województwie śląskim.

Z kolei chorzy, którym lekarz przepisał antybiotyk Ospen, mający silne działanie przeciwbakteryjne oparte na amoksycylinie, dwoją się i troją, jak zdobyć ten lek. W stolicy województwa jest on bowiem nie do kupienia. Znajduje się jedynie w dwóch aptekach na Opolszczyźnie - w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach.