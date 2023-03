Optymistyczna Opolszczyzna. Wydajemy na potęgę, rosną obroty w sklepach

Opolski GUS opublikował najnowsze dane o sytuacji gospodarczej województwa opolskiego w styczniu tego roku. Jedną z ciekawszych informacji jest lawinowy wzrost sprzedaży detalicznej i hurtowej. Wartość towarów sprzedanych detalicznie na Opolszczyźnie w styczniu tego roku była większa o 37 procent niż w styczniu 2022. Sprzedaż hurtowa wzrosła aż o 56 procent. Tymczasem w całej Polsce sprzedaż detaliczna delikatnie spadła.

- Te dane świadczą o rosnącym optymizmie społeczeństwa. Wyszliśmy z marazmu. Dla gospodarki to dobra wiadomość. Jest szansa, że recesja będzie niewielka, jak to przewidywałem – komentuje ekonomista dr Rafał Parvi z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. – W Chinach w styczniu konsumpcja wzrosła jeszcze bardziej i te nastroje zaczynają się przenosić do Europy. Od kilku miesięcy przestały rosnąć stopy procentowe kredytów bankowych, inflacja stanęła a nawet delikatnie się zmniejsza w niektórych krajach. Gaz tanieje, cena benzyny się ustabilizowała. Zima się kończy, gospodarstwa domowe już nie będą potrzebować zapasów węgla. To wszystko skłania nas do robienia większych zakupów.