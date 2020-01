Orszak Trzech Króli 2020 w Opolu. Zobacz na żywo

Organizatorzy przygotowali dla chętnych 6 tysięcy papierowych koron, o około 500 więcej niż rok temu.

- Te korony są po to, by w tym szczególnym dniu Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, każdy z nas mógł się trochę poczuć królem, niezależnie od tego, kim jest, ile ma lat i co w życiu robi. Jednocześnie warto pamiętać, że uczestniczymy w orszaku przede wszystkim po to, by jak Trzej Królowie oddać hołd najważniejszemu Królowi, czyli Panu Jezusowi - mówił przed marszem ks. prof. Jerzy Kostorz z Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Ulicami stolicy województwa orszak przeszedł o raz ósmy. Od godziny 14.30 na rynku śpiewano kolędy, potem wyruszono w trasę, która przebiegała obok kościoła Franciszkanów, przez pl. Wolności, ul. Ozimską, na plac Jana Pawła II.