Ostrzeżenie dla Opolskiego 17.01.2022 12:03, ost.meteo Silny wiatr/2 z 17.01.2022

Ostrzeżenie RSO: OST.METEO SILNY WIATR/2 Z 17.01.2022

Obowiązuje od: 17.01.2022 12:03 do: 17.01.2022 17:00

Województwo opolskie wszystkie powiaty.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Najsilniejsze porywy towarzyszyć będą przemieszczającemu się od północy aktywnemu frontowi atmosferycznemu, na którym występować będą lokalne burze.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.