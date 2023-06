Ostrzeżenie dla Opolskiego 21.06.2023 21:09, ost.hydro - gwałt. wzrosty st. wody/1 z 21.06.23

Ostrzeżenie RSO: OST.HYDRO - GWAŁT. WZROSTY ST. WODY/1 Z 21.06.23

Obowiązuje od: 21.06.2023 21:09 do: 21.06.2023 23:00

Od godz. 20:55 dnia 21.06.2023 do godz. 23:00 dnia 21.06.2023

W obszarach wystepowania prognozowanych opadow deszczu z burzami spodziewane sa wzrosty stanow wody do strefy wody wysokiej.

Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Ner, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Wrześnica, Kanał Mosiński, Warta środkowa od Prosny do Wełny, Wełna, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna, Noteć górna, Łobżonka, Noteć środkowa (kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)

Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanow wody moga byc gwaltowne. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystapienia szczegolnie intensywnych opadow, istnieje mozliwosc przekroczenia stanow ostrzegawczych, a krotkotrwale takze alarmowych.

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.