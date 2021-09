Ostrzeżenie o silnym wietrze dla województwa opolskiego Tomasz Wróblewski

Od północy do 9:00 w piątek synoptycy prognozują dla Opolszczyzny wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze dla wszystkich powiatów w województwie opolskim.