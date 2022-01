Oszuści podszywają się pod pracowników ZUS na Opolszczyźnie. Wykorzystują spoofing telefoniczny. Mogą dzwonić ze znanych numerów

Do ZUS docierają sygnały o tzw. spoofingu telefonicznym. Polega on na podszywaniu się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Choć telefon odbiorcy wyświetla informację o dzwoniącym lub piszącym wiadomość, w rzeczywistości dzwoni lub pisze ktoś inny. W ten sposób oszuści podają się za przedstawicieli urzędu lub banków.

- Od klientów odbieramy zgłoszenia o połączeniu z infolinii ZUS, gdzie rzekomy konsultant infolinii Zakładu, łamaną polszczyzną domaga się podania danych do logowania na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Żąda konkretnych danych pod groźbą zablokowania dostępu do osobistego profilu klienta na PUE. Ostrzegamy przed fałszywymi konsultantami i apelujemy, by nikomu nie udostępniać danych do logowania na PUE ZUS – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Ponadto podający się za pracowników ZUS pyta rozmówcę, czy ten potwierdza zmianę numeru telefonu do konta PUE oraz czy w imieniu ZUS ma poinformować banki potencjalnej zmianie numeru telefonu. Celem oszustów jest wyłudzenie danych do logowania na PUE ZUS, a następnie dostęp do wielu wrażliwych danych klientów.

Zakład zapewnia, że konsultanci infolinii ZUS nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numerów telefonów do konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS czy zmiany numerów telefonów w bankach. Kontaktując się z klientami ZUS, pracownicy Zakładu przedstawiają się, podając swoje imię i nazwisko oraz przekazują informację merytoryczną, zazwyczaj związaną z pytaniem klienta.