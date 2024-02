Oszuści z powiatu brzeskiego zatrzymani. Oferowali na portalu aukcyjnym elektronikę i gadżety erotyczne

- Pokrzywdzeni swoje straty oszacowali na blisko 200 000 złotych. Jak przyznają śledczy sprawa ma charakter rozwojowy i wciąż ustalamy kolejnych pokrzywdzonych. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia - czytamy w komunikacie KMP w Opolu.

Praca nad sprawą

- Według zgłoszeń pokrzywdzonych użytkowników, od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r. nieuczciwi sprzedający wystawiali na sprzedaż drobną elektronikę i gadżety erotyczne, których po sfinalizowaniu transakcji nie wysyłali - informują policjanci.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Opolu pracowali nad sprawą oszustw do których miało dochodzić na popularnym portalu aukcyjnym przez okres kilku miesięcy.

Wytypowanie oszustów

- W ich miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy i nośniki pamięci, które mogły służyć do popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli również konta bankowe należące do podejrzewanych o oszustwa osób - przekazuje policja.

Do zatrzymania doszło 20 lutego. Zatrzymani to 34-letni mężczyzna i 31-letnia kobieta , mieszkańcy powiatu brzeskiego.

Konsekwencje

Zatrzymani zostali przewiezieni do komendy miejskiej w Opolu, gdzie usłyszeli dotychczas 160 zarzutów związanych z oszustwami oraz zostali objęci policyjnym dozorem. Za to przestępstwo grozi im do 8 lat więzienia. Warto jednak mieć na uwadze, że sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ wciąż ustalani są kolejnipokrzywdzeni.