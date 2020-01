Oszustwo na policjanta. Przestępcy wyłudzili od opolanki 30 tys. zł, a potem przekonali 77-latka, by wziął udział w tajnej policyjnej akcji

Wszystko zaczęło się od wezwania, jakie policjanci z opolskiej drogówki otrzymali na punkt poboru opłat na węźle autostradowym Opole Zachód.

Według zgłoszenia kierujący audi stwarzał tam zagrożenie w ruchu. Nie potrafił obsłużyć bramek, to podjeżdżał do nich, to cofał, blokując przy tym również ruch.