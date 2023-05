Oto 15 najmniejszych miast na Opolszczyźnie. Część z nich przypomina zwykłe wsie

Do największych miast na Opolszczyźnie należą Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa i Brzeg. Jakość życia w tych miejscowościach jest przedmiotem dyskusji i sporów mieszkańców. Niektórzy narzekają na brak odpowiedniej infrastruktury komunalno-sportowej czy dostępu do kultury.

A jak wygląda sytuacja w najmniejszych miastach na Opolszczyźnie i które się do nich zaliczają? Otóż paradoksalnie spora część ich mieszkańców chwali sobie miejsca, w których żyją. Bo choć przypominają one zwykłe wsie, to właśnie w tym ludzie dopatrują się ich uroku. Oto lista najmniejszych miast na Opolszczyźnie. Pod nazwą miejscowości podajemy także liczbę mieszkańców.