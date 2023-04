Oto najbardziej nietypowe klocki Lego. Nawet polska noblistka Wisława Szymborska ma własną figurkę

Klocki Lego mają blisko stuletnią historię. Wymyślił je w 1932 roku duński stolarz Ole Kirk Christiansen. Najpierw nazywały się Automatyczne Klocki Murarskie, ale po kilku latach zmieniono nazwę na Lego. Jest to skrót z duńskiego słowa „Leg godt", co oznacza „Baw się dobrze" .

Lego to najsłynniejsze klocki na świecie. Ich popularność jest tak duża, że są to klocki dla wszystkich: dla dzieci, dla dorosłych, a także dla seniorów.

Dlaczego klocki Lego zyskały taką wielką popularność

Klocki Lego zyskały popularność ze względu na możliwość budowania z nich niemalże wszystkiego, co tylko zechcemy. Klocki Lego są uniwersalne i mogą być używane przez dzieci w różnym wieku. Pozwalają na rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz rozwijają zdolności manualne.

Jednym z najbardziej interesujących aspektów klocków Lego są nietypowe figurki, które pojawiają się w różnych zestawach. Niektóre z nich to ulubieni bohaterowie z filmów i seriali, takie jak Batman, Spider-Man czy Harry Potter. Inne to postacie historyczne, takie jak Wiking czy Rycerz. Niektóre z nich to zwierzęta, takie jak żółwie ninja czy dinozaury. Istnieją także nietypowe figurki, takie jak roboty, kosmiczni żołnierze i superbohaterowie.