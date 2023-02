Oto najtańsze mieszkania na Opolszczyźnie. Lokale w regionie tanieją. Bańka na rynku nieruchomości pękła

Najtańsze mieszkania w regionie znajdziemy przede wszystkim w niewielkich miejscowościach na peryferiach województwa. To w dużej części mało atrakcyjne lokalizacje, gdzie są problemy z infrastrukturą komunalną i transportem. W zamian mamy jednak bardzo niskie ceny. Wszystkie oferty najtańszych mieszkań w regionie znajdziecie w naszej galerii, gdzie umieściliśmy zdjęcia i opisy.

Sprawdziliśmy, ile kosztują najtańsze mieszkania na Opolszczyźnie. I czy lokale za kilkadziesiąt tysięcy złotych nadają się w ogóle do zamieszkania? W większości przypadków - niestety nie . Potrzebne są spore nakłady finansowe. Niemniej dysponując kwotą około 100 tysięcy złotych można zakupić niewielki lokal i odłożyć pewną kwotę na remont.

Lata 2021 i 2022 oznaczały się sporym wzrostem cen nieruchomości w Polsce i na Opolszczyźnie. Duży popyt, inflacja, niskie stopy procentowe (przynajmniej do końca 2021 roku) i zwiększona akcja kredytowa podbijały stawki. W połowie 2022 roku sytuacja się jednak unormowała , a teraz możemy zaobserwować niewielki spadek cen nieruchomości.

Na wysokie ceny mieszkań Polacy skarżyli się od lat, jednak w czasach tanich kredytów hipotecznych nie hamowały one popytu. Dziś jednak sytuacja jest zupełnie inna – w kredytach od miesięcy trwa zapaść, kupujących masowo ubywa, a mimo to nieruchomości tanieją bardzo powoli albo wcale (są spore różnice w poszczególnych regionach).

Jaka czeka nas przyszłość na rynku mieszkaniowym? Eksperci mówią, że po kilkumiesięcznym załamaniu zdolność kredytowa przeciętnego kredytobiorcy zaczęła się odbudowywać. Jest to skutek zahamowania podwyżek stóp procentowych przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń w Polsce. Na razie to za mało, by popyt na mieszkania ożył, dlatego ceny lekko spadły. Ale nie wykluczone, że na krótko.