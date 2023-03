Oto najtańsze ogródki działkowe w Opolu i na Opolszczyźnie. Tyle trzeba zapłacić za kawałek ziemi z altanką. 22.03.2023

**Cisza, spokój, zieleń i własne warzywa – to najważniejsze, ale nie jedyne korzyści płynące z posiadania własnego ogródka. To co dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych jest czymś normalnym, dla mieszkańców bloków i wszelkiej zabudowy wielorodzinnej może być tylko marzeniem.

W wielu przypadkach dodatkowym ich atutem jest obecność altanek – zarówno drewnianych, jak i murowanych. Zobaczcie najciekawsze oferty sprzedaży prawa do dzierżawy ogródków ROD z altanami w naszej galerii – prezentujemy tam ceny, powierzchnię i lokalizację każdej z nich.

Zakup ogródka działkowego ROD. Co tak naprawdę kupujemy?

Pamiętajmy, że zakup ogródka działkowego ROD, nie czyni z nas właścicieli gruntu, na którym się on znajduje. Nabywamy jedynie prawo do jego dzierżawy, za którą płacimy zarządowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Kwota jest różna i zależy od wielu czynników – m.in. zużycia wody, prądu czy powierzchni działki. Najczęściej jest to stawka roczna, wynosząca kilkaset złotych.

Co z pozostałymi elementami ogródka?

Czy rośliny i zabudowania na terenie działki również nie należą do nas? Przeciwnie. Wszystkie elementy i nieruchomości naszej działki takie jak: drzewa, krzewy, ławki, grille, huśtawki, hamaki, piaskownice, oczka wodne, wiaty, schowki na narzędzia oraz altany należą wyłącznie do właściciela praw dzierżawy. Co ważne to one stanowią o cenie ogrodu w przypadku jego sprzedaży.