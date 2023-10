Oto najwieksze absurdy drogowe w Polsce. Drzewa na środku jezdni, wykluczające się znaki. Wpadki drogowców, jakich świat nie widział

Absurdy drogowe. Polska bije rekordy w nietypowych sytuacjach na drogach

Polska, jak wiele innych krajów, ma swoje własne, unikalne wyzwania związane z ruchem drogowym. Chociaż większość kierowców stara się przestrzegać przepisów i dbać o bezpieczeństwo na drogach, czasami dochodzi do sytuacji, które wydają się po prostu absurdalne.

Trasa rowerowa dla samochodów

Wielu kierowców w Polsce z pewnością spotkało się z nietypowymi oznakowaniami na drogach. Jednak niewielu spodziewa się zobaczyć trasę rowerową przeznaczoną dla samochodów. To niezwykłe zjawisko miało miejsce w miejscowości Garwolin, gdzie na jednej z dróg pojawiły się oznaczenia sugerujące, że to miejsce dedykowane rowerzystom. Wydaje się, że ktoś mógł pomylić znaki drogowe, co skutkowało tym absurdem.