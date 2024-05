Oto piękne finalistki Miss Polski 2024! Angela Kosoulieva i Oliwia Niezabitowska będą reprezentować Pomorze

Oprócz tego pracuje jako trenerka gimnastyki artystycznej oraz jako instruktorka tańca. Jej największą pasją jest taniec, szczególnie wraz ze swoim zespołem gdzie prezentują autorskie choreografie na scenie. Jednak Angela osiągnęła wiele również w gimnastyce artystycznej, zdobywając tytuł Mistrzyni Polski i reprezentując Polskę na Mistrzostwach Świata i Europy. W życiu kieruje się intuicją i sercem, wierząc, że to prowadzi ją do właściwych decyzji.

Oliwia Niezabitowska , 23-letnia mieszkanka Gdyni, to przedsiębiorcza artystka z pasją do mody. Mimo młodego wieku, Oliwia już od 18 roku życia prowadziła swoją własną, prosperującą firmę w branży ecommerce. Teraz jednak postanowiła poświęcić trochę czasu na rozwijanie swojej artystycznej drogi, która od zawsze była jej bliska. Moda jest dla Oliwii nie tylko sposobem na ubieranie się, ale prawdziwą pasją.

Od najmłodszych lat eksperymentowała z ubraniami i fryzurami, zawsze starając się zaprezentować z najlepszej, modowej strony. Jej największym osiągnięciem było pojawienie się w prestiżowym magazynie Forbes, co nie tylko otworzyło przed nią nowe możliwości, ale także wzmocniło wiarę w to, że marzenia można zrealizować. Dla Oliwii najważniejsze są rodzina, odwaga i optymizm. To właśnie te wartości napędzają ją do działania i osiągania celów. Kieruje się sercem i intuicją, które dają jej poczucie spełnienia i uskrzydlają do dalszego rozwoju.