Oto zawody najbardziej potrzebne na rynku pracy. Sprawdź, czy twoja profesja jest przyszłościowa

Co roku, do dnia 1 lutego, Minister Edukacji Narodowej będzie ogłaszał prognozę zapotrzebowania na konkretne zawody na krajowym rynku pracy. Celem obwieszczenia jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Zamierzonym efektem ma być zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce. Tegoroczny wykaz zawiera 24 zawody. Sprawdź, czy pracujesz w odpowiedniej branży. To właśnie w tych zawodach w przyszłości będzie najwięcej pracy.

Dyplom zawodowy robi różnicę: lepszy start na rynku pracy. Wideo