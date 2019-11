Otwieranie przyciskiem drzwi autobusów MZK. Pasażerowie mają wątpliwości. Co na to opolski przewoźnik?

– Konkretnie chodzi o osoby niepełnosprawne, niedowidzące i niewidome. Jak one mają sobie otwierać przyciski? Macać po autobusie aż na nie natrafią? Czy jednak mogą liczyć na wsparcie kierowców? – dopytuje pani Edyta.

MZK do zmiany przygotowywał pasażerów od dwóch tygodni. Zasada, w myśl której to oni, a nie kierowcy autobusów, będą otwierać drzwi, wchodzi w życie w sobotę, 16 listopada.

Prezes MZK Tadeusz Stadnicki zaznacza, że takie rozwiązane we wrześniu wprowadził Wrocław, a w październiku Gorzów Wielkopolski. - U nas zbiega się ono w czasie z oddaniem do użytkowania kolejnego etapu modernizacji naszej zajezdni. Umożliwia ona podłączenie energii elektrycznej już do całej najnowszej partii 51 autobusów wyposażonych w system podgrzewania układu silnika w okresie jesienno-zimowym - tłumaczy.