Pacjenci boją się badań w szpitalu w Ozimku. Chodzi o gastroskopię i kolonoskopię

- Bliska mi osoba dostała w ubiegłym tygodniu telefon z potwierdzeniem terminu badania. Przeraziło mnie to, bo przecież dużo się już wtedy mówiło o przypadkach zakażenia koronawirusem w szpitalu w Ozimku. Nie sądziłam, że w samym środku epidemii placówka będzie wykonywał gastroskopię czy kolonoskopię - mówi czytelniczka. - W przypadku mojego krewnego nie była to sytuacja nagła, ale rutynowe badanie. Uważam, że powinno ono zostać odłożone do czasu, gdy sytuacja w tej placówce zostanie opanowana.

Pierwsze ognisko epidemiologiczne pojawiło się w szpitalu w Ozimku w piątek 10 kwietnia na oddziale chorób wewnętrznych. Dzień później okazało się, że zakażonych jest też dwóch podopiecznych działającego przy szpitalu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Po przeprowadzeniu testów wyszło na jaw, że prawie wszyscy pacjenci są zakażeni. Cały personel oddziału został objęty kwarantanną. Braki kadrowe sprawiły, że 27 pacjentów ZOL-u w sobotę (18.04) przetransportowano do innych szpitali.