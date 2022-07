Pacjent kontra doktor, czyli kto komu próbuje podłożyć świnię

Lato 2020 roku. Pan Łukasz zmaga się z dolegliwościami kręgosłupa od kilku miesięcy. Gdy nie pomaga rehabilitacja, trafia do neurochirurga we Wrocławiu, który zleca wykonanie rezonansu.

- Badanie wykazało przepuklinę kręgosłupa, którą należało pilnie operować, ponieważ ból stawał się coraz bardziej dokuczliwy i uniemożliwiał mi normalne funkcjonowanie – wspomina Oławianin. – Cztery lata wcześniej operował mnie doktor Dariusz Łątka. To była prywatna operacja w Kluczborku, wszystko przebiegło pomyślnie, a po trzech dniach zostałem wypisany do domu. Przez te kilka lat mogłem normalnie funkcjonować, dlatego miałem do niego zaufanie.

Neurochirurg z Wrocławia poradził, aby mężczyzna pilnie skonsultował wynik rezonansu z lekarzem, który wówczas go operował. - W 2020 roku doktor Łątka miał już w Opolu centrum specjalizujące się w chirurgii kręgosłupa. Podczas prywatnej wizyty poinformował mnie, że operacja jest konieczna i trzeba ją przeprowadzić jak najszybciej. Dodał, że jest pandemia, więc jeśli zdecyduję się zrobić ją na NFZ, to będę czekał nawet 2 lata – relacjonuje mężczyzna. – Alternatywą była operacja prywatna u niego, na którą musiałbym czekać raptem 1,5 tygodnia. Koszt to 12 tys. złotych.