Pacjent spał na podłodze szpitalnego korytarza w Opolu. Po publikacji zdjęcia zawrzało. Szpital wyjaśnia

Zdjęcie od kilku dni krąży w internecie. Przesyłają je do nas również czytelnicy, oburzeni widokiem mężczyzny, położonego na materacu na szpitalnym korytarzu. Z ich relacji wynika, że do sytuacji miało dojść w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Katowickiej w Opolu. – Tam ludzi traktuje się gorzej niż bydło – mówi dosadnie jedna z czytelniczek. – Wystawienie na korytarz chorego, który powinien mieć zapewniony spokój i intymność, jest upokarzające, ale położenie go na materacu rozłożonym na podłodze to już skandal. Nie wiem, kto i z jakiego powody podjął taką decyzję, ale powinien ponieść konsekwencje.

Komentarzy w podobnym tonie otrzymaliśmy więcej. – Nieraz bywałem w szpitalu na Katowickiej i miałem sporo zastrzeżeń do jego funkcjonowania, ale aż trudno mi uwierzyć, że ktoś wpadł na tak idiotyczny pomysł. Sprawdźcie, być może to jednak fejk – poprosił inny czytelnik, którego również zbulwersowało znalezione w sieci zdjęcie.