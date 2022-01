Pacjent z Opola: "Było szczepienie, ale dowodu na to nie ma". Kłopot dotyczy osób szczepionych Johnsonem

- Zaszczepiłem się 21 grudnia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu – wspomina pan Bogusław, mieszkaniec powiatu opolskiego, który za granicą prowadzi firmę. – Po wszystkim poinformowano mnie, że jest problem z systemem i na certyfikat będę musiał kilka dni poczekać. Przyjechałem do Polski na blisko miesięczny urlop, więc nie był to dla mnie kłopot.

Od szczepienia minęły niemal trzy tygodnie, a certyfikat nie pojawiał się. Pan Bogusław postanowił więc sprawdzić, jaki jest powód opóźnienia. Urlop dobiega końca, a dokument potwierdzający szczepienie, w jego przypadku, ma spore znaczenie.

- Prowadzę działalność w Niemczech. Tam z antyszczepionkowcami nikt się nie cacka, tak jak w Polsce. Nie mając certyfikatu, osoba wjeżdżająca trafia na 10-dniową kwarantannę, z której może zwolnić negatywny wynik testu, ale najwcześniej można go wykonać piątego dnia. Dla osoby prowadzącej biznes to spora komplikacja, zwłaszcza, że ja jestem zaszczepiony, ale na słowo nikt mi przecież nie uwierzy. W Niemczech nawet wchodząc do restauracji trzeba okazać ważny certyfikat i faktycznie jest on skrupulatnie sprawdzany - mówi.