Paczkomaty blisko Ciebie w Opolu – odbieraj przesyłki szybko i wygodnie

Paczkomaty w Opolu - dlaczego warto z nich korzystać?

Możliwość całodobowego odbioru i nadania przesyłki, jedne z najatrakcyjniejszych cen na rynku usług kurierskich, dostawa paczek już nawet w dzień po ich nadaniu, ekologiczny charakter automatów, związany z dostarczaniem wielu przesyłek w jedno miejsce i emitowaniem dzięki skróceniu łańcucha dostaw mniejszej ilości spalin, możliwość intuicyjnego śledzenia paczki w całym procesie logistycznym, dzięki stronie internetowej i darmowej aplikacji mobilnej, a także ciągły rozwój sieci maszyn nadawczo-odbiorczych, która na ten moment liczy sobie 5000 automatów na terenie całej Polski - to tylko niektóre z zalet Paczkomatów InPostu.

Paczkomaty w Opolu to na chwilę obecną prawie 30 maszyn, do których każdego dnia trafiają paczki dla mieszkańców i nadawane przez mieszkańców. Dużą popularnością - z uwagi na atrakcyjną lokalizację - cieszy się zwłaszcza Paczkomat przy al. Solidarności 26 w Opolu. Opolanie cenią sobie dostęp do automatów 24/7, dzięki czemu mogą odbierać i nadawać przesyłki, kiedy tylko chcą - wracając z pracy, odprowadzając dzieci do przedszkola czy idąc na zakupy.

Odbieranie paczek z Paczkomatu - jak to zrobić?

Odbieranie paczek z Paczkomatu jest bardzo proste, dzięki czemu poradzą sobie z tym i starsi i młodsi użytkownicy automatów InPostu. W dzień nadania paczki (np. ze sklepu internetowego) adresat otrzymuje powiadomienie e-mailowe o tym, że paczka wyruszyła. Gdy przesyłka zostanie już dostarczona przez kuriera do Paczkomatu, odbiorca dostaje kolejną wiadomość e-mail - tym razem z informacją o tym, że paczka czeka na odbiór. W powiadomieniu otrzymuje również 6-cyfrowy kod odbioru. Na odbiór każdy użytkownik Paczkomatów ma dokładnie 48 godzin. Po tym czasie przesyłka wraca do nadawcy, by nie blokować miejsca na kolejne. Odbiorca, po udaniu się do automatu, kierując się instrukcjami podawanymi na ekranie, wyciąga swoją paczkę z przypisanej skrytki. W całym procesie odbioru musi podać swój numer telefonu oraz 6-cyfrowy kod odbioru z wiadomości e-mailowej. Możliwe jest również odebranie paczki za pomocą darmowej aplikacji mobilnej InPost Mobile - dostępnej bezpłatnie do pobrania z Google Play na urządzenia z systemem Android oraz z App Store na urządzenia z systemem iOS. Aplikacja daje również dodatkowe benefity, takie, jak chociażby możliwość płatności przy odbiorze czy nawigacja do Paczkomatu.

Nadawanie paczek w Paczkomacie - jak to zrobić?

Nadawanie paczek w Paczkomacie jest równie proste, jak odbieranie. Przesyłkę można wysłać do odbiorcy na dwa sposoby. Pierwszy z nich wiąże się z potrzebą skorzystania z Managera Paczek. Należy wygenerować etykietę, wydrukować ją i nakleić na paczkę, a także z góry uregulować należność za wysyłkę. W samym Paczkomacie wystarczy zeskanować etykietę, podać kod nadania widoczny na etykiecie, a następnie włożyć paczkę do przydzielonej skrytki i zamknąć ją. Drugi sposób ogranicza się wyłącznie do wizyty przy Paczkomacie. Należy mieć ze sobą kartę płatniczą, za pomocą której ureguluje się należność za usługę. Na ekranie Paczkomatu wyświetlą się wszystkie instrukcje i konieczne będzie podanie: gabarytów paczki, numeru telefonu i adresu e-mail nadawcy oraz numeru telefonu i adresu e-mail odbiorcy. Gdy właściwa skrytka zostanie otwarta, należy włożyć o niej paczkę i zamknąć skrytkę. Po nadaniu przesyłki, nadawca otrzyma SMS-owe potwierdzenie płatności i oboje - nadawca oraz odbiorca - otrzymają e-mailowe powiadomienie o tym, że paczka jest w drodze, a także link do śledzenia jej bieżącego położenia. Bez względu na to, według którego sposobu wyśle się przesyłkę, trafi ona w bardzo szybkim czasie do adresata.