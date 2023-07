Pałace na sprzedaż. Na Opolszczyźnie można kupić zabytkowy pałac w cenie dużego domu. Ale zainteresowanie nie jest zbyt duże

Przykładem taniejącej, zabytkowej nieruchomości jest pałac w Niewodnikach pod Opolem. Rezydencja z 1870 roku w 1996 roku została kupiona przez firmę i przerobiona na hotel z restauracją. Potem nabyło ją polsko - amerykańskie małżeństwo. W 2015 roku właściciele całkiem zamknęli działalność w obiekcie, a pałac trafił na licytację komorniczą, bowiem jego hipoteka jest zastawiona przez wierzycieli. Pierwsza cena wywoławcza wynosiła 3,8 miliona złotych. Kiedy w czerwcu tego roku komornik organizował kolejny przetarg, cena wywoławcza spadła do 1,96 miliona złotych, ale i tak chętnych nie było. W sierpniu będzie kolejna licytacja z cena niższą o 215 tysięcy.

Zakup to dopiero początek wydatków

Kolejna długotrwała oferta dotyczy sprzedaży pałacu we Frączkowie pod Nysą, który jest w pełni zagospodarowany i „pracuje” jako znany obiekt hotelowy. Cena wysoka – obecnie 18 milionów złotych, ale w dobie inflacji właściciele zdecydowali się ją podnieść. W 2020 roku oferta mówiła o cenie 12 mln.

Nieznacznie wzrosła też cena pięknego XVI wiecznego pałacu biskupa wrocławskiego Jerina w Siestrzechowicach pod Nysą. Trzy lata temu właściciel chciał za niego 690 tysięcy, obecnie już 750 tysięcy. Siestrzechowice, to przykład jednej z wielu nieudanych prywatyzacji. Pałacowi nie pomogła nawet atrakcyjna lokalizacja nad Jeziorem Nyskim. W latach 80-tych ubiegłego wieku był remontowany przez państwo, potem oddano go w ręce prywatne jako rekompensatę za mienie nadbużańskie. Jeszcze później kupił go Polak z Australii, który miał szerokie plany, ale ich nie zrealizował. Budynek popadł w ruinę, a szkoda, bo mieszczą się w nim pozostałości unikatowych fresków, przedstawiających herby śląskiej szlachty. Obiekt wymaga wielomilionowych nakładów.

W ofercie biur sprzedaży znajdują się także: Pałac w Naroku, 1200 metrów kwadratowych powierzchni, działka 2 hektary. Właściciel wykonał częściowy remont. Cena „do uzgodnienia”. Jest średniowieczny zamek z XVIII wieczną zabudową w Karłowicach w gminie Popielów. XVIII wieczny pałac w Grudyni Małej. Pałac z XIX wieku w trawnikach koło Kędzierzyna Koźla (795 tysięcy), wymagający sporego remontu. Zespół pałacowo parkowy w Zdzieszowicach (1,5 miliona złotych). Dworek pod Dobrodzieniem (1300 metrów kwadratowych powierzchni, 11 hektarów działka, cena 1,5 miliona złotych).