Pamiątki po wielkich mistrzach trafiły na opolski uniwersytet, czyli Beethoven, Mozart i Weber w Opolu

Wszystkie trzy dokumenty są digitalizowane i będą dostępne w zbiorach cyfrowych Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego i Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

– Najważniejszym z nich jest oczywiście autograf Ludwiga van Beethovena. Nie szukałem go, on sam mnie znalazł – mówi właściciel dokumentów, Marek Schubert, lekarz stomatolog z Wrocławia. – Kupiłem w internecie rysunek Schuberta, który zawsze chciałem mieć, a do niego był doczepiony autograf Beethovena. Jego autentyczność potwierdził nieżyjący już profesor Tadeusz Widła z Uniwersytetu Śląskiego, guru polskiej kryminalistyki. Na podstawie przeprowadzonych badań identyfikacyjnych za pomocą materiału porównawczego, stwierdził, że autorem podpisu jest Beethoven. Nie ma więc co do tego żadnych wątpliwości.