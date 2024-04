Pani Maria urodziła po francusku. To pierwszy taki poród w Opolu

– To Kasia, z którą znam się z projektów muzycznych, opowiedziała mi o tej metodzie. Ważnym elementem jest tu gwizdek, a właściwie ustnik, bo wprawdzie nie wydawał on dźwięków, ale pomagał mi pracować przeponą i mięśniami głębokimi, których z powodu znieczulenia nie czułam – mówi Maria Honka. – Od momentu wykonania nacięcia do pojawienia się synka na świecie minęły 4 minuty, w trakcie których wykonałam kilka potężnych dmuchnięć w gwizdek. Muzyczne doświadczenie bardzo temu pomogło. Jestem szczęśliwa, bo moje dziecko nie zostało wyjęte z brzucha „na zimno”, ale miało szansę przygotować się do tego, podobnie jak ma to miejsce przy porodzie siłami natury.