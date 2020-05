Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu i Uniwersytet Opolski łączą się

- Kiedy wreszcie udało się dojść do porozumienia, na korytarzach ministerialnych padło słowo "cud" - mówił dziś w Opolu minister Wojciech Murdzek. - Jesteśmy przekonani, że to wzmacnia opolską uczelnię, a do rywalizacji z innymi ośrodkami, także światowymi, konieczne jest, żeby Uniwersytet Opolski był mocnym uniwersytetem. Wszystkie uczelnie stają obecnie wobec nowych wyzwań w obliczu epidemii. Jeżeli mamy jako państwo wyjść z kryzysu, to filarem tego wychodzenia jest nauka. Promieniowanie uczelni jest też czymś, co pozwala się wzmacniać regionowi - mówił szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.