Paraliż komunikacyjny Opola. Drogowcy wymienią nawierzchnię na estakadzie i moście. Dlaczego prace nie odbywają się wieczorem? [ZDJĘCIA]

Prace spowodowały jednak poważne utrudnienia w ruchu. Rada Dzielnicy Zaodrze zaapelowała do urzędu miasta, aby prace na tak ważnych arteriach komunikacyjnych w mieście prowadzone były w godzinach wieczornych.

- Niepotrzebnie wydłużyłoby to całą inwestycję o co najmniej kilka dni. A chcemy to zrobić jak najkrócej, czyli w dwa dni mieć gotowa dwa obiekty – podkreśla Leszczyński.