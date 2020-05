Park Przemysłowy Metalchem w Opolu. Powstają nowe drogi, chodniki parkingi i wiadukt. Zobacz postęp prac

Powstają tam między innymi nowe ulice, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe i oświetlenie, wymieniana jest również kanalizacja deszczowa.

W 90 procentach ukończona została budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową. Robotnicy muszą wylać na nim jeszcze asfalt. Wcześniej robotnicy zburzyli starą, betonową konstrukcję pamiętającą jeszcze lata 80.

W planach jest także przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu ulicy Oświęcimskiej: pierwsze z ulicą Sudecką, drugie z wjazdem na teren parku przemysłowego naprzeciwko kościoła.

Co ważne, ulice na terenie parku zostaną poszerzone do siedmiu metrów, powiększone będą też skrzyżowania tak, by łatwiej było manewrować pojazdom o dużych gabarytach, które przyjeżdżają tam z towarem lub z nim wyjeżdżają.

Zresztą swoją siedzibę ma tam między innymi firma Bedmet, która zajmuje się przewozem towarów wielkogabarytowych.