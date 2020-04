Parkomaty przy opolskich sklepach wciąż działają

Też pani dostała mandat - dopytuje w poniedziałek młoda blondynka, nerwowo kręcąc się po parkingu przez sklepem Netto w Opolu przy ul. Oleskiej. - 95 zł. To zdzierstwo - dodaje. - A ledwie co odeszłam od samochodu - przekonuje.

- Pojechałam na zakupy do Netto przy Oleskiej. Nie miałam pojęcia, że tam jest płatny parking. Wprawdzie przy wejściu do sklepu stała jakaś maszyna, ale nie skojarzyłam tego z parkomatem. Same zakupy są teraz tak stresujące, że człowiek nie rozgląda się na boki. Wychodzę, a tam kara za brak biletu - opowiadała nam w miniony czwartek inna opolanka.

- Jestem zaskoczona, bo miasto zlikwidowało strefę płatnego parkowania. Wszędzie pustki, bo ludzie siedzą w domach. A tu dalej trzeba pobierać bilety, a za jego brak jest taka słona opłata - zżymała się.