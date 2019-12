Parkowanie pod pl. Kopernika w Opolu może być droższe. Właściciel rozważa podniesienie cen

Odpowiadają za cmentarze i parkingi. Zbudują nowy stadion?

Na początku 2020 roku Ratusz ma dostać projekt nowego stadionu przy ul. Północnej w Opolu. Samorząd chce, by inwestycję realizowała jedna z miejskich spółek. Wiele wskazuje na to, że będzie to Zakład Komunalny.