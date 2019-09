Parkowanie pod pl. Kopernika w Opolu płatne od poniedziałku

Co ważne, parking będzie płatny przez siedem dni w tygodniu , w przeciwieństwie do miejskiej strefy płatnego parkowania, która obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-17. Tu również za cały dzień parkowania w strefie A trzeba zapłacić 12 zł.

Oprócz tego jest też opłata za zgubiony bilet parkingowy, wynosząca 30 zł.

Na facebookowym profilu galerii Solaris internauci liczą na to, że po wprowadzeniu opłat na parkingu podziemnym zrobi się luźniej. Do tej pory był on bowiem zastawiany przez osoby dojeżdżające do pracy w centrum.

Pojawiają się jednak pytania o to, czy wprowadzone będą specjalne bilety dla osób, które przyjeżdżają do Solarisa do kina Helios, umożliwiające darmowe parkowanie przez 2,5 godziny.

"We wszystkich galeriach w dużych miastach pobyty w kinach są bezpłatne jeśli chodzi o parkingi. Galeria katowicka 6h, Wroclavia 2,5h. A i ceny biletu znacznie odbiegają od tych heliosowych. Solaris jeśli nie chce tracić kinomaniaków przemyśli sprawę. Już teraz 4 osobowej rodzinie taniej pojechać autem na Slask gdzie za bilet do kina za osobę zapłacą za najdroższe miejsce 16 zł w weekend. Plus wycieczka jako atrakcja dnia gratis" - wskazuje pan Dariusz.