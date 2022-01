Partia Razem krytykuje centrum przesiadkowe Opole Wschodnie. Ratusz nie wyklucza zmian

Działacze partii Razem uważają, że oddane do użytku z końcem zeszłego roku centrum przesiadkowe Opole Wschodnie nie spełni swojej głównej funkcji, jaką ma być zachęca mieszkańców do przesiadania się z samochodów do komunikacji miejskiej.

- Nowe „autostradowe” skrzyżowanie mylnie jest nazywane centrum przesiadkowym. Na siłę ciągniemy wszystkie linie autobusowe przez to miejsce, jednocześnie likwidując przystanki. Nie wiadomo więc, z czego na co mają się mieszkańcy przesiadać - mówi Jerzy Przystajko.

Wskazuje jednak, że sytuację mogłoby zmienić pojawienie się w tym miejscu nowych połączeń kolejowych. Obecnie obsługuje zaledwie po jednym bezpośrednim połączeniu dziennie np. z Wrocławia czy Katowic.