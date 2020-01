Pasażerowie MZK w Opolu mają żal do urzędników. Drogowcy: "Zawiodła komunikacja"

- Zapowiadano też, że w jego miejsce powstanie przystanek tymczasowy przy pobliskiej tablicy świetlnej dla autobusów jadących od strony Zaodrza. Natomiast pozostałe linie, w tym 10, miały odjeżdżać z ulicy Kołłątaja. I tam też w poniedziałek czekałam na poranny autobus do pracy - relacjonuje pani Renata.

Pani Renata pracuje przy ul. Drobiarskiej. Do pracy dojeżdża do Opola pociągiem. Aby być na miejscu na godz. 6, dojeżdża tam autobusem linii 10, odjeżdżającym po godz. 5.30 z przystanku 1 Maja/PKS.

- Okazało się, że "dziesiątka" mnie minęła i zajechała na stary przystanek. Nie miałam szans zdążyć. Czy ci, co odpowiadają za organizowanie takich kwestii zdają sobie sprawę, jaka to przyjemność stać na przystanku o godzinie 5.40 w styczniu? Wszystko pozamykane, kolejny autobus za 30 minut - opowiada.

- Mam żal do urzędników ratusza o to, że nie przesłali żadnego sprostowania, że termin zmiany przystanków MZK jest jednak inny. Jaki? Kto to wie? Ludzie się gubią, pytają kierowców w autobusach, a oni też jeszcze niczego nie wiedzą - stwierdza pani Renata.