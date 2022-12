Pasażerowie narzekają na chłód w autobusie MZK w Opolu. Okazało się, że pojazd miał awarię

Do redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej" zgłosił się czytelnik, który poskarżył się na incydent, do którego doszło na linii nr 8.

W autobusie MZK Opole doszło do awarii, którą szybko usunięto

Okazało się, że w autobusie doszło do awarii, która została od razu zgłoszona przez jednego z kierowców prowadzących pojazd. Doszło w nim do usterki elektrozaworu sterującego układem ogrzewania, w wyniku której gorące powietrze nie było przepuszczane na pokład autobusu. Gdy tylko było to możliwe, autobus zjechał do warsztatu. Został naprawiony na nocnej zmianie.