Paweł Masełko nowym posłem z Opolszczyzny. Były starosta objął mandat po Rajmundzie Millerze

Paweł Masełko w październikowych wyborach miał kolejny najwyższy wynik po zmarłym 27 marca pośle Rajmundzie Millerze z Nysy, na którego głosowało 11,8 tysiąca wyborców. Zgodnie z prawem marszałek Sejmu wydał postanowienie o objęciu przez niego zwolnionego mandatu, co formalnie dokonało się na ostatnim posiedzeniu Sejmu 8 maja. Nowy poseł już zapisał się do pracy w sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Paweł Masełko (44 lata) jest z zawodu nauczycielem. Ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim, dodatkowo w 2023 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration na Uniwersytecie WSB Merito. Pracował jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie Koźlu. W 2014 roku został wybrany po raz pierwszy na radnego powiatowego i został członkiem zarządu powiatu. W 2021 roku rada wybrała go na starostę.

Paweł Masełko kandydował też do rady powiatu w kwietniowych wyborach samorządowych z komitetu wyborców Sabiny Nowosielskiej i KO. Uzyskał 2150 głosów, co dało mu mandat, którego już nie objął w związku z przejęciem funkcji parlamentarzysty. Do rady powiatu wejdzie za niego kolejna osoba na liście tego komitetu pod względem ilości głosów czyli Ariadna Miernicka.

Awans na posła niekoniecznie będzie oznaczał wyższe zarobki. Jako starosta kędzierzyńsko kozielski Paweł Masełko zarobił w ubiegłym roku 245 tysięcy złotych brutto. Jako poseł może rocznie liczyć na 118,5 tys. zł uposażenia (brutto) i do tego otrzyma 29,5 tysięcy nieopodatkowanej diety.