Pchli Targ w Nysie znów przyciągnął tłumy. Przybyli poszukiwacze skarbów z całego powiatu

Pchli targ (z fr. marché aux puces) to rodzaj bazaru, na którym można nabyć po okazyjnych cenach najróżniejsze towary, najczęściej używane, po niskich cenach.

W sobotę, 6 kwietnia, na terenie pod Halą Nysa, odbyła się druga edycja Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło poszukiwaczy staroci i kolekcjonerów cennych przedmiotów z całego powiatu. Trwający od godziny 8 do 12 Pchli Targ stał się miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością.

Tego typu bazary organizowano już w Nysie i zawsze cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem, dlatego gmina razem z Agencją Rozwoju Nysy zdecydowała by imprezę organizować w stolicy powiatu cyklicznie. Pierwszy pchli targ w tym roku odbył się w sobotę ( 2 marca) na placu pod Halą Nysa przy ul. Sudeckiej godzinach 8-12.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dopisali zarówno wystawcy jak i kupujący, którzy tłumnie przybyli na to wydarzenie.

Kiedy kolejne?

Harmonogram przygotowany przez gminę zakłada organizację 9 bazarów w tym roku. Kolejne odbędą się

20 kwietnia

18 maja

15 czerwca

20 lipca

17 sierpnia

21 września

19 października

Organizatorami Pchlego Targu są gmina Nysa i Agencja Rozwoju Nysy.