PGNiG Superliga. Pierwszy mecz w sezonie zakończony zwycięstwem Gwardii Opole [ZDJĘCIA]

Plaga nieszczęść w opolskim zespole nie przekreśliła szans na skuteczne "wejście" w sezon. Po stracie Jakuba Ałaja, Michała Milewskiego, Antoniego Łangowskiego, Noa Zubaca i Romana Chychykalo (wszyscy kontuzjowani) trudno było o dobre nastroje, ale dzięki zwycięstwu zmartwienia będzie można odłożyć na później.

A jest tak m.in. dzięki świetnemu występowi debiutanta Andrzeja Widomskiego, „perełki” polskiego szczypiorniaka. Młody rozgrywający zaliczył udany występ, co zostało docenione przyznaniem mu miana najlepszego zawodnika spotkania.

- Nie kalkulowałem na boisku. Trzeba było dać z siebie 100%, co też uczyniłem. Jeśli przed meczem zastanawiałbym się nad postawieniem dużej kwoty na to, że rzucę aż osiem bramek, to raczej bym tego nie zrobił – konkretnie i z humorem podsumował Widomski.

Był on najjaśniejszą postacią opolskiej drużyny, choć swój udział w zwycięstwie zaznaczył również Adam Malcher, który niejednokrotnie ratował zespół przed utratą bramki. Niestety w drugiej połowie golkiper zaliczył nieszczęśliwy upadek, po którym między słupkami zastąpił go Mateusz Lellek. Na razie nie wiadomo, czy grozi mu dłuższa absencja.