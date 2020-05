Piastonalia 2020 na błoniach Politechniki Opolskiej. Samorząd przedstawił pierwszych artystów. Kto zagra?

- Wzorem innych miast, jak chociażby Krakowa, zaczęliśmy planować Piastonalia 2020 w innym terminie. Wiadomo, że majowa data była niemożliwa do realizacji ze względu na obostrzenia wprowadzone przez rząd z powodu koronawirusa, ale być może we wrześniu wrócimy już do normalności i Piastonalia będą mogły się odbyć - informuje przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej Bartosz Polok.

Impreza, jak co roku, miałaby zostać zorganizowana na błoniach Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka. SSPO prowadzi już rozmowy z artystami. - Na ten moment mogę ujawnić, że jeśli wydarzenie odbędzie się w dniach 29-30 września.

Piastonalia 2020 - kto zagra