Pięć firm chce przebudować 11-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 45 Bierdzany - Jełowa. Remont ruszy jeszcze w tym roku

- Pięciu wykonawców jest zainteresowanych rozbudową prawie 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Prace na tym odcinku planujemy rozpocząć w czwartym kwartale tego roku - informuje Agata Andruszewska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.

Na przetarg wpłynęło 5 ofert:

Budimex - 106 680 353,51 zł

Adac Lewar - 118 221 339,04 zł

Strabag Infrastruktura Południe - 108 384 282,49 zł

Mota-Engil Central Europe - 105 888 197,18 zł

konsorcjum NDI (lider) oraz NDI Sopot (partner) - 123 435 606,92 zł.

- Komisja przetargowa przystąpiła do weryfikacji złożonych ofert - mówi Agata Andruszewska.

Rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 11 od długości 10,7 km pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Jest to fragment trasy z Opola do Kluczbork i Olesna, a dalej do Łodzi lub do Częstochowy.