Pielgrzymi z diecezji opolskiej spotkali się na Górze Świętej Anny. To kolejny etap 46. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę

W tej ostatniej grupie, „żółtej dwójce”, z kozielskiego rynku na szlak wyruszyło około stu pielgrzymów. Część wybrała się tylko na Górę Świętej Anny.

- Na Jasną Górę idzie około 60 osób. To mniej niż w poprzednich latach – tłumaczył ks. Robert Sadlak, przewodnik grupy kędzierzyńsko-kozielskiej - Myślę, że wpływ na to ma ta dwuletnia przerwa spowodowana koronawirusem.

Kapłan zaznacza, że propozycja udziału w pielgrzymce jest kierowana do każdego człowieka.

- Pielgrzymka to prawdziwa przygoda życia. Tutaj możemy zobaczyć uśmiechniętych ludzi, a przecież w dzisiejszym świecie często trudno o taki prawdziwy uśmiech. Mimo zmęczenia fizycznego jest tutaj dużo radości. To również niezwykła okazja do głębszej refleksji nad swoim życiem i doświadczenia rekolekcji w drodze, które powinny prowadzić do odnalezienia Boga i samego samego siebie - mówił ks. Robert.