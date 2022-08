Pielgrzymka Motocyklistów na Górze św. Anny 2022. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego spotkania

Harleye, ścigacze, krosy, skutery, trójkołowce i quady - takie maszyny zaparkowały w niedzielę u podnóża bazyliki św. Anny.

Pielgrzymka motocyklistów to już wieloletnia tradycja. Pierwsze takie spotkanie odbyło się dokładnie 10 sierpnia 2003 roku - jak wspominali ojcowie franciszkanie, była to msza w bazylice. Bardzo szybko okazało się, że chętnych by wziąć udział w duchowej uroczystości jest tylu, że w następnych latach msza była już odprawiana w Grocie Lurdzkiej.

Tak było także i tym razem. W pielgrzymce wzięli udział miłośnicy dwóch kółek nie tylko z województwa Opolskiego, ale także z innych zakątków Polski. Jedni przyjechali tutaj, żeby się pomodlić, inni żeby wspólnie spędzić czas.

Po mszy franciszkanie poświęcili motocykle. Później był jeszcze czas na wymianę doświadczeń, podziwianie jednośladów.