Piernikowski. "The best of moje getto" w Sali Kameralnej NCPP [ZDJĘCIA]

Rzadko się zdarza, żeby koncert, na którym właściwie nie widać występującego artysty mógł tak wciągnąć słuchacza. Piernikowskiemu to się znakomicie udało. Zza oparów dymu, któremu towarzyszyło minimalistyczne oświetlenie, co jakiś czas mogliśmy dostrzec sylwetkę artysty, czasem pojawiał się nawet wśród widowni.

Piernikowski na swoim koncie ma trzy solowe albumy - "Się żegnaj”, "No Fun" i "The best of moje getto". Za ten ostatni otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii Album Roku - Alternatywa.

Najbliższe koncerty w Sali Kameralnej NCPP:

14 lutego - Mela Koteluk

15 lutego - KALI

22 lutego - EABS

23 lutego - Dziecięce Encepence: Czereśnie