Pierwsi uchodźcy z Ukrainy jadą na Opolszczyznę

Pierwsza rodzina z Ukrainy, która ucieka przed bombardowaniem jest w drodze do Strzelec Opolskich. To trzyosobowa rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem. Gmina ulokuje uchodźców w mieszkaniach chronionych, które do tej pory zarezerwowane były dla seniorów i niepełnosprawnych. W tym budynku będzie mogło zamieszkać kilkanaście osób, a po dostawieniu materacy ok. 20 uchodźców.

- Będą mieli do dyspozycji sypialnię, łazienkę i kuchnię - wylicza Tadeusz Urbaniak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. - Uchodźcy będą też mogli korzystać ze stołówki, działającej w budynku, bo zabezpieczyliśmy dla nich posiłki. Przedstawiciele biura ONZ ds. praw człowieka szacują, że Ukrainę może w najbliższych tygodniach opuścić nawet 5 mln uchodźców. Spora część z nich trafi do Polski, w tym na Opolszczyznę. Już teraz pracownicy z Ukrainy, którzy byli zatrudnieni w regionie, starają się ściągnąć do siebie swoje rodziny.