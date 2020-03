Pierwsza Komunia Święta na Opolszczyźnie. Czy uroczystości zostaną przeniesione na wrzesień?

Postawione w tytule pytanie dziennikarze zadali w ostatnią sobotę biskupowi opolskiemu. Uznał je za przedwczesne, bo też nikt dziś nie wie, kiedy wrócą do normalnego użytkowania kościoły, dzieci wrócą do szkół i – co dla rodziców także ważne - otwarte zostaną restauracje, które na razie świadczą usługi jedynie na dowóz i przez internet.

- W mieście byłoby to trudniejsze – przyznaje ks. dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej - ale w tej nadzwyczajnej sytuacji można sobie wyobrazić nawet uroczystość Pierwszej Komunii rozłożoną na wiele dni (nie tylko w niedzielę) każdorazowo np. dla trójki dzieci. Na pewno wymagałoby to uzgodnienia z rodzicami w konkretnej grupie i parafii, ale pozwoliłoby na towarzyszenie dziecku większej liczby osób.

Na razie byliśmy zmuszeni odwołać pierwszą spowiedź dla dzieci. Dotychczas miały one możliwość przystąpić do sakramentu pokuty dwa razy. Teraz być może uczynią to tylko raz, bezpośrednio przed uroczystością. Jesteśmy pytani np., czy i na kiedy zapraszać gości z zagranicy. Nie mam dobrej odpowiedzi, bo dziś nie ma pewności ani co do otwarcia kościołów, ani granic.

Wydaje się, że jeśli epidemia ustąpi i dzieciaki wrócą do szkół, a więc i do katechezy, przynajmniej zaraz po Wielkanocy, jest szansa na udzielanie Pierwszej Komunii Świętej w zaplanowanych majowych terminach. Katecheci uspokajają, że uczniowie, którzy przez dwa lata przygotowywali się do tego sakramentu, są gotowi.