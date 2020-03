Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce

Koronowirus w Polsce: pierwszy przypadek koronawirusa stwierdzono w Lubuskiem. Zarażony nim jest pacjent, który przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Mężczyzna trafił na oddział zakaźny specjalną karetką do transportu osób z podejrzeniem koronawirusa. O pierwszym przypadku zarażenia COVID-19 poinformował w środę minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono w Lubuskiem O przypadku wystąpienia koronawirusa w Polsce poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Jest to pacjent, który przyjechał do Polski z Niemiec - mówi minister. O tym, że w Lubuskiem wystąpił pierwszy przypadek koronawirusa, poinformowano na specjalnej konferencji prasowej. Pacjent znajduje się na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. - Jest to pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa na ponad 560 zbadanych próbek w naszym kraju - podkreśla minister zdrowia.

Jest to pacjent, który przyjechał do Polski z Niemiec

Trwa głosowanie... Czy obawiasz się zachorowania na koronawirusa? Tak Nie Nie mam zdania

Koronawirus w Zielonej Górze. Pacjent z koronawirusem w szpitalu Wyniki badań pacjenta z Zielonej Góry przyszły w nocy z 3 na 4 marca. Rodzina chorego została objęta kwarantanną domową. - Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Pacjent, który miał podejrzane objawy, zgłosił się do lekarza rodzinnego, ten poinformował służby sanitarne - mówi minister zdrowia. Pacjent na oddział zakaźny szpitala w Zielonej Górze trafił specjalną karetką do transportu osób z podejrzeniem koronawirusa. Na terenie województwa lubuskiego zakontraktowano dwie takie karetki. Po każdorazowym transporcie pacjenta są one dezynfekowane. Pacjent trafił do szpitala w Zielonej Górze, ponieważ jest to najbliższy oddział zakaźny.

Fakty i mity o koronawirusie

Koronawirus w Polsce. Zarażony pacjent z lubuskiego był wcześniej w Niemczech O tym, że dwóch pacjentów z podejrzeniem koronawirusa leży w zielonogórskim szpitalu, informowaliśmy już we wtorek, 3 marca. Pacjent, u którego wykryto koronawirusa, przebywał na terenie Niemiec. Do szpitala w Zielonej Górze został przetransportowany specjalną karetką z Cybinki. Był w Niemczech w miejscu, w którym występują już zarażenia koronawirusem. Do kraju wrócił autokarem rejsowym. Był na karnawale w Nadrenii Północnej Westfalii Pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. Teraz najważniejsze jest, żeby pacjent i jego rodzina mieli spokój i aby sam zarażony mógł spokojnie wracać do zdrowia Zarażony pacjent nie jest w podeszłym wieku, więc nie jest w grupie podwyższonego ryzyka. Grupa osób, objętych kwarantanną, które miały z nim kontakt, nie jest duża. Pacjent, który trafił do zielonogórskiego szpitala, miał m. in. kaszel i wysoką gorączkę, przekraczającą 38 stopni. - Pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. Teraz najważniejsze jest, żeby pacjent i jego rodzina mieli spokój i aby sam zarażony mógł spokojnie wracać do zdrowia - podkreśla minister Szumowski.

Przeczytaj też: Mieszkaniec Łagowa poddany kwarantannie domowej po powrocie z Włoch. Powód? Zagrożenie koronawirusem. Na czym polega kontrola? Koronawirus w Zielonej Górze - ćwiczenia służb Na środę, 4 marca, w Lubuskiem zaplanowano ćwiczenia służb. Będą to ćwiczenia z rozstawiania namiotów służących do wsparcia procesu segregacji osób zgłaszających się do szpitali z podejrzeniem koronawirusa. Ćwiczenie przeprowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej: o godz. 10.00 przed 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Żarach - Filia w Żaganiu ul. Żelazna 1a, Żagań

o godz. 11:00 przed Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 42 . Koronawirus w Zielonej Górze. Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Podczas konferencji ogłoszono i potwierdzono, że wynik pacjenta jest dodatni. Podano również informacje, że przebieg zachorowania u pacjenta jest łagodny. Dzisiaj nie gorączkuje, pokasłuje, czuje się bardzo dobrze. Będzie kontynuowane jego leczenie i badania. Kwarantanną objęta jest rodzina, która jest teraz w domu. Oddział, na którym leży pacjent z koronawirusem jest wyłączony z pracy planowej. Marek Działoszyński, prezes szpitala zaapelował do placówek, które współpracują ze szpitalem na co dzień, aby przyjęły pacjentów, którzy potrzebują kontynuacji leczenia. Zapewniono, że jest wydzielony kolejny budynek w razie kolejnych izolacji w zielonogórskim szpitalu.

W zielonogórskim szpitalu przebywa jeden pacjent. Dwóch wcześniejszych zostało wypisanych. U jednego z nich stwierdzono grypę, a u drugiego nie stwierdzono wirusa.

Oddział, na którym przebywa pacjent zarażony koronawirusem, decyzją wojewody został całkowicie wyłączony Pacjent z koronawirusem w Zielonej Górze. Jak przebiega jego leczenie Leczenie w takim stanie jest objawowe. Pacjent dostaje leki przeciwkaszlowe. Po powrocie z Niemiec miał kontakt tylko z osobami z rodziny. 2 osoby zostały objęte kwarantanną. Koronawirus w Lubuskiem. Zwołano sztab kryzysowy 4 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Cybince odbyło się posiedzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie dotyczyło podanej przez Ministra Zdrowia oficjalnej informacji o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce, potwierdzonym w województwie lubuskim. - Pamiętajmy o przestrzeganiu wszystkich środków ostrożności. Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koornowirusem: 800 190 590 - apelują przedstawiciele gminy.

Koronawirus w Lubuskiem. Wojewoda zwołał konferencję prasową Wojewoda poinformował, że wszystkie procedury zadziałały dobrze. Pacjent jest w dobrym stanie, a rodzina objęta została kwarantanną domową. Pacjent był transportowany do Zielonej Góry jedna z dwóch specjalnych karetek. - Procedury zadziałały. Mamy pełną kontrolę nad sytuacją. Przygotowanych 420 miejsc dla pacjentów z objawami koronawirusa w Lubuskiem - poinformował Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Pod kwarantanna w Lubuskiem przebywają 4 osoby. Obserwowanych jest 97 pacjentów. Z każdą z 97 osób sanepid jest w ciągłym kontakcie telefonicznym. Codziennie informują sanepid o swoim stanie zdrowia. POLECAMY: