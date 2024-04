Pieszy potrącony na pętli autobusowej na osiedlu Dambonia w Opolu. Ranny trafił do szpitala Sławomir Draguła

Do wypadku doszło we wtorek 23 kwietnia o godzinie 9:49. Na osiedlu Dambonia pieszy wszedł pod cofający samochód. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.