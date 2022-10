Piłka nożna. Reprezentacja Polski do lat 16 rozbiła w Opolu Niemców. Tak dopingowaliście biało-czerwonych [ZDJĘCIA]

Efektowne zwycięstwo biało-czerwonych oglądało z trybun kilkuset widzów. Mało kto z nich spodziewał się, że będą oni w stanie zwyciężyć tak wysoko, szczególnie zważywszy na to, że w sobotniej potyczce obu ekip w Brzegu to Niemcy bardzo pewnie triumfowali 3:0.

Drugie z towarzyskich spotkań polsko-niemieckich zaczęło się jednak wyśmienicie dla naszej kadry. Prowadzenie objęła ona już w 2. minucie, kiedy to w zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Dawid Szwiec i z bliska skierował piłkę do siatki. Przed przerwą więcej goli już nie padło, a kolejnych okazji bramkowych było jak na lekarstwo. To jednak sprzyjało Polakom, którzy bardzo umiejętnie trzymali Niemców na dystans.

Druga część gry rozpoczęła się natomiast właściwie identycznie jak pierwsza. Mianowicie, zaraz na jej starcie polski zespół zdobył kolejnego gola, i do tego w podobnych okolicznościach. Tym razem jednak autorem trafienia był Damian Sokołowski.