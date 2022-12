Piłkarskie drużyny z Opolszczyzny mają już sprecyzowane plany zimowych sparingów [TERMINARZ GIER]

Przygotowania najwcześniej rozpocznie „okręt flagowy” naszego regionu, czyli 1-ligowa Odra Opole. Pierwszy trening w 2023 roku odbędzie ona już 3 stycznia.

Cztery dni później rozpocznie natomiast serię ośmiu gier sparingowych, od konfrontacji w Katowicach z tamtejszym GKS-em. W Opolu ma natomiast w późniejszym czasie zmierzyć się z GKS-em Jastrzębie (14.01), SFC Opavą (3.02) oraz Polonią Bytom (4.02). Dwa sparingi opolanie odbędą też podczas obozu w Wałbrzychu, na którym będą przebywać w dniach 15-21 stycznia. Tam zagrają z Górnikiem Polkowice (18.01) oraz Śląskiem II Wrocław (21.01). Do tego wszystkiego 28 stycznia mają odbyć aż dwa spotkania kontrolne, ze Skrą Częstochowa i Pniówkiem Pawłowice. Ich miejsce nie zostało jednak jeszcze ustalone. Do rywalizacji w Fortuna 1 Lidze Odra powróci w weekend 11-12 lutego, kiedy to czeka ją wyjazdowa potyczka z Podbeskidziem Bielsko-Biała.